Fantacalcio Inter: i consigli per la 27ª giornata di Serie A (Genoa-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la ventisettesima giornata di campionato, Genoa-Inter

NO STOP − La Serie A ritorna in campo con la ventisettesima giornata. Sarà un lungo weekend di campionato e Fantacalcio che avrà inizio oggi nel tardo pomeriggio con l’anticipo tra Milan e Udinese (ore 18.45) e si chiuderà lunedì sera con il match tra Atalanta e Sampdoria. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

RIALZARSI − Dopo un’ultima settimana turbolenta con due sconfitte consecutive contro Liverpool in Champions League e Sassuolo in campionato, l’Inter deve rialzare subito la testa per ricominciare la sua corsa verso la seconda stella. In Genoa-Inter, occorre ripartire immediatamente con il piede premuto sull’acceleratore per confermare la propria forza. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Genoa-Inter. Match in programma questa sera a partire dalle 21.00.

GENOA-INTER, CONSIGLI FANTACALCIO GIOCATORI CONSIGLIATI − Lautaro Martinez deve farsi perdonare certamente qualcosa. L’argentino non segna in campionato da dicembre 2021 e l’ultima marcatura in quest’ultimo mese e mezzo è stata quella in Supercoppa Italiana contro la Juventus su rigore. Al Fantacalcio va schierato perché è arrivata l’ora di sbloccarsi. L’Inter e i fantallenatori hanno bisogno assolutamente dei suoi gol. In vista di Genoa-Inter, un nome da schierare al Fantacalcio è quello di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uno dei grandi protagonisti di questa Inter con sei gol e nove assist in campionato. Tuttavia, in questa primissima parte di 2022 ha messo a referto soltanto un passaggio vincente nel Derby perso con il Milan. Anche lui come il Toro deve un po’ ritrovarsi dopo un periodo di appannamento. All’andata, bagnò il suo esordio in nerazzurro con un gol da urlo. GIOCATORI SCONSIGLIATI − Quanto agli sconsigliati di Genoa-Inter al Fantacalcio, meglio evitare Federico Dimarco. Il jolly nerazzurro probabilmente non scenderà in campo dal 1′ per fare posto al rientrante Alessandro Bastoni. Inoltre, nell’ultima gara di campionato ha sofferto parecchio contro la tecnica degli attaccanti del Sassuolo. POSSIBILE SORPRESA − Primo nome assoluto al Fantacalcio nell’Inter, ovvero Felipe Caicedo. Questa sera a Marassi, proprio contro la sua ex squadra potrà finalmente trovare l’esordio con la maglia nerazzurra. Perché no timbrare già alla prima. Si può provare in Genoa-Inter. GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili di Genoa-Inter, Inzaghi ha tutti a disposizione eccetto Aleksandar Kolarov, Robin Gosens e Joaquin Correa. Gli ultimi due stanno recuperando dai rispettivi infortuni e si potrebbero già rivedere contro il Milan in Coppa Italia.