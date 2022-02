Zazzaroni: «Inter, col Genoa credo vinca. Inzaghi? C’è quella situazione…»

Ivan Zazzaroni, ai microfoni di ‘Si gonfia la rete‘, ha parlato del match di questa sera tra Genoa e Inter. Per il giornalista, Inzaghi ha sempre un problema nella seconda parte di campionato

SCUDETTO − Zazzaroni sulla corsa per il titolo e sulla gara di Marassi: «Anche l’Inter ha perso con il Sassuolo, il Milan ha pareggiato con la Salernitana e la Juventus ha giocato un pessimo derby. Tutte le big hanno avuto un periodo complicato. Il Napoli aveva una grande opportunità a Cagliari, sono ancora convinto che questo può essere l’anno buono ma deve tornare a essere il Napoli del primo mese e mezzo perché altrimenti poi diventa dura. Non c’è una dominatrice del campionato: l’Inter ha avuto una serie di risultati negativi, quindi c’è quella situazione in cui Simone Inzaghi perde tanti punti nella seconda parte di stagione. Genoa-Inter? I rossoblù hanno messo a posto la difesa ma non fanno gol neanche con le mani. Ovviamente Inter e Milan ci aspettiamo che vincano, altrimenti ci sarebbe un grande assist».