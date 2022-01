Kessié ci sarà contro l’Inter, Pioli valuta un cambio tattico per lui? – CdS

Kessié sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli in vista di Inter-Milan in programma sabato alle 18. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, il tecnico pensa a un possibile cambio tattico per il centrocampista ivoriano.

DIETRO LA PUNTA – Kessié dopo l’eliminazione in Coppa d’Africa, oggi tornerà ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida contro l’Inter. Il Milan innanzitutto verificherà le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio, anche se la tac a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi ha dato esito negativo. L’ultima volta che Kessié ha giocato con il Milan prima della Coppa d’Africa, è stato il 22 dicembre contro l’Empoli, e in quel caso il centrocampista realizzò una doppietta. La particolarità di quel match è che Pioli lo aveva spostato venti metri più avanti, cioè da trequartista. Questa nuova soluzione tattica potrebbe ripresentarsi al derby contro l’Inter. Per questo motivo diventerà ancora più fondamentale, per l’Inter, la partita di Marcelo Brozovic, che a quel punto dovrà riuscire a contenere il centrocampista, ma allo stesso tempo liberarsi anche dalla sua marcatura.

Fonte: Corriere dello Sport