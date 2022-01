UFFICIALE – Eriksen torna a giocare! Sarà un nuovo giocatore del Brentford

Eriksen torna a giocare, soprattutto in Premier League! L’ex giocatore dell’Inter, infatti, da questo momento è ufficialmente un giocatore del Brentford. Di seguito il comunicato del club inglese.

RIPARTE – Christian Eriksen torna a giocare, e in Premier League! L’ex giocatore dell’Inter, dopo aver ottenuto l’idoneità, ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al club inglese per i prossimi cinque mesi con possibilità di rinnovare. L’ufficialità arriva direttamente dal Brentford che ha pubblicato la notizia proprio in questi minuti attraverso i canali social.