Perisic sempre più lontano, l’Inter pensa a un vice Gosens: due nomi – TS

Perisic, il rinnovo con l’Inter – secondo l’edizione odierna di TuttoSport -, si allontana sempre di più. La dirigenza nerazzurra, dunque, per il futuro valuta dei giocatori per il ruolo di vice Gosens.

RINNOVO LONTANO – Perisic lontanissimo dal rinnovo con l’Inter, secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano di Torino, questa estate i nerazzurri dovranno far fronte all’addio di Ivan Perisic, in scadenza al 30 giugno e al momento distante dal rinnovo di contratto. C’è ancora distanza tra la richiesta del giocatore (6 milioni) e quella dell’Inter (3,5). Anche per questo motivo la scelta della dirigenza di puntare subito su Robin Gosens, assicurandosi uno dei migliori esterni in circolazione. Con Dimarco destinato a un ruolo di vice Bastoni (ma all’occorrenza anche esterno), l’Inter dalla prossima stagione potrebbe aver bisogno di un vice Gosens.

DUE NOMI – La dirigenza guarda sempre in Italia, e ad oggi sono due i profili che maggiormente interessano: il primo è Andrea Cambiaso, esterno del Genoa classe 2000, in questa stagione ha già segnato un gol e realizzato quattro assist. Tra l’altro, un vero e proprio jolly considerata la possibilità di poter giocare sia a destra che a sinistra, ma in questa stagione ha anche giocato da centrocampista. Il prezzo del suo cartellino, ad oggi, è di circa 5 milioni ma è destinato ad aumentare. Il secondo nome è quello del giovane Fabiano Parisi, anche lui classe 2000. Andreazzoli in questa stagione lo ha lanciato nel periodo in cui l’Empoli ha di fatto preso il volo in classifica.

