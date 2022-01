Inter-Milan, Caicedo ci sarà. Barella e Vecino da oggi a disposizione – TS

Inter-Milan, Caicedo (a differenza di Robin Gosens), sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico (guarito dal COVID-19), oggi riabbraccerà anche Barella e Vecino.

IL DERBY – Inter-Milan, oggi alla ripresa degli allenamenti in vista del derby ci sarà Simone Inzaghi, guarito dal COVID-19. Il tecnico conoscerà Robin Gosens e riabbraccerà Felipe Caicedo, che lo ha fortemente voluto dopo l’infortunio di Correa. L’attaccante, a differenza dell’ex Atalanta, sarà subito a disposizione del mister per il derby in programma sabato. Oggi ad Appiano Gentile torneranno anche Nicolò Barella reduce dallo stage con l’Italia, e Matìas Vecino, squalificato con l’Uruguay. Prossimi rientri previsti per giovedì, quando sono attesi per un defaticante gli ultimi sudamericani, ovvero Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

Fonte: TuttoSport