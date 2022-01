Vidal uomo chiave a centrocampo: motore in rodaggio ad Appiano

Questa sosta potrebbe essere decisiva per far trovare la giusta condizione ad Arturo Vidal. Il centrocampista è una risorsa importante per Inzaghi, e serve al meglio della forma.

ROSA DA SFRUTTARE – Il prossimo mese vedrà un calendario di fuoco per l’Inter. Per questo servirà attingere a tutte le forze disponibili. Non è un caso che la rosa sia stata puntellata con due acquisti, mirati. Ma anche queste due settimane di sosta sono molto importanti. Per migliorare la condizione fisica in generale. E nello specifico di alcuni elementi. Dzeko, per dirne uno. Ma nel novero va inserito anche Arturo Vidal.

QUARTO CENTROCAMPISTA – Il cileno ha un ruolo importante nella rosa nerazzurra. Chiaramente per esperienza vincente e leadership, ma anche come ruolo effettivo. Vidal è il quarto centrocampista di Inzaghi. Il primo sostituto dei titolari. Lo dice il minutaggio, pur limitato in stagione da qualche piccolo intoppo quasi sempre quando era in predicato di giocare dal primo minuto. La sua capacità di leggere le partite e di gestire le mareggiate è molto considerata dal tecnico. Che non a caso lo ha messo in campo da titolare nelle due gare contro lo Sheriff, quando bisognava vincere a ogni costo. Insomma, nelle prossime due settimane servirà proprio lui, il numero 22. E per questo la sosta può essere fondamentale.

OCCASIONE SOSTA – Vidal in generale in maglia Inter non è parso mai al massimo della condizione fisica. La novità di questa sosta è che è rimasto ad Appiano. Niente Cile, causa squalifica. Un evento, una novità assoluta per le sue abitudini. E quindi un fatto da sfruttare. Un piccolo tagliando per fargli trovare brillantezza in questo momento della stagione può rivelarsi una risorsa decisiva. Allenamenti, e solo allenamenti. Per prepararsi al meglio a delle partite che potrebbe affrontare da titolare. Una di sicuro: gli ottavi di Champions League col Liverpool. Una gara in cui il ritmo sarà fondamentale. Meglio farsi trovare pronti.