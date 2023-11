Juventus, niente Inter per Danilo. Ma altri due rientri per Allegri! – TS

C’è ancora un turno di campionato e la sosta prima di Juventus-Inter. Ma Allegri ha già alcune informazioni sulle disponibilità per il derby d’Italia. Le ultime di TuttoSport.

IN-DISPONIBILITÀ – Juventus-Inter è una delle sfide più attese di novembre, per l’importanza che ha sempre avuto il derby d’Italia ma anche per la posizione in classifica delle due squadre. A questo proposito, è possibile fare già alcune previsioni su dei calciatori che potrebbero essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il 26 novembre. Lo stesso allenatore bianconero ha dichiarato di sapere già che molto probabilmente fra questi non ci sarà Danilo. Stando a quanto riporta TuttoSport, però, contro l’Inter sono pronti a tornare Timothy Weah e anche Alex Sandro. Su quest’ultimo però c’è un po’ di preoccupazione, visto che tornerà in campo dopo ben tre mesi di stop.

Fonte: TuttoSport – Sergio Baldini