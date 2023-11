Buchanan, l’Inter ci ripensa. Il Bruges abbassa le pretese: le cifre – TS

L’Inter potrebbe tornare sul mercato per un innesto sulla fascia destra. Il nome che fa TuttoSport è quello di Tajon Buchanan del Bruges, già conosciuto dai nerazzurri.

ESTERNO – Torna caldo un nome per l’Inter in ottica mercato: quello dell’esterno del Bruges, Tajon Buchanan. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, la condizione fisica di Juan Cuadrado non convince i nerazzurri, che sono pronti a sostituirlo. Il profilo del laterale canadese, in questo senso, interessa alla dirigenza di Viale della Liberazione, che lo ha già attenzionato più volte. Adesso, però, in favore dell’Inter c’è la scadenza di contratto di Buchanan nel 2025. Il Bruges, che finora ha valutato il suo cartellino intorno ai 12-15 milioni di euro, si troverà costretto ad abbassare le pretese per non perderlo a costo zero. Sempre secondo il quotidiano sportivo, dunque, il costo del calciatore canadese al termine della stagione, dopo la quale resterà solo un anno di contratto, potrebbe scendere a 10 milioni di euro.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna