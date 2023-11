Cuadrado, la pausa facilita il rientro con l’Inter: nel mirino l’ex Juventus! – TS

Cuadrado approfitta della sosta per le Nazionali per recuperare dall’infortunio. In campionato subito dopo c’è la Juventus, contro cui vuole giocare. Le ultime da TuttoSport.

RITORNO – Neanche domenica contro il Frosinone Juan Cuadrado potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampista colombiano anche ieri ha lavorato in solitaria, svolgendo un lavoro personalizzato rispetto ai compagni. La tendinite lo sta costringendo a trascorrere tanto tempo fermo al box, tant’è che il calciatore è stato più tempo fuori che dentro il campo. Sono 97′ in tutto i minuti disputati da Cuadrado con la maglia dell’Inter. La pausa per le Nazionali, subito dopo la sfida contro la squadra di Eusebio Di Francesco, permetterà al colombiano di restare ad Appiano Gentile e di lavorare ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. La speranza, ovviamente, è quella che dopo lo stop imposto dalle Nazionali, Cuadrado possa subito rientrare a disposizione di Simone Inzaghi. Anche perché il primo impegno utile in campionato sarà proprio quello contro la sua ex squadra, nonché antagonista dell’Inter nella lotta allo scudetto: la Juventus. Quella del prossimo 26 novembre, dunque, è la data che il centrocampista ha segnato sul calendario per il possibile ritorno.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino