Inter-Frosinone, due idee per Inzaghi. Le possibilità – CdS

L’Inter arriva all’ultima partita prima della sosta con diversi dubbi di formazione. Simone Inzaghi vorrebbe affidarsi ai titolarissimi, ma ci sono questioni su cui riflettere per il Corriere dello Sport.

FORMAZIONE – Per Inter-Frosinone Simone Inzaghi sembra avere solamente due dubbi. Denzel Dumfries ha saltato la partita di Salisburgo e ieri si è allenato interamente in gruppo, non è detto però che torni titolare a San Siro. In caso rimanga in panchina il tecnico giocherà con Yann Bisseck o Stefan de Vrij in difesa, alzando la posizione di Matteo Darmian. L’altra situazione dovrebbe riguardare Hakan Calhanoglu: al suo posto è prontissimo Kristjan Asllani, l’ultima parola spetta all’allenatore. Il resto della formazione sarà composto dai titolarissimi, l’obiettivo è arrivare alla sosta al primo posto. Niente turnover, quello è stato già fatto in maniera minuziosa in Champions League.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia