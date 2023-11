VIDEO – Genoa-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Verona, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



PRIMA VOLTA IN CAMPIONATO – Genoa-Verona 1-0 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Il Genoa ottiene la terza vittoria consecutiva in casa, la seconda in campionato. Contro il Verona primi quaranta minuti soporiferi, poi Caleb Ekuban si coordina e in diagonale colpisce il palo, senza che Koni De Winter riesca a deviare in rete. Quest’ultimo sfiora il gol al primo pallone toccato, era appena entrato per l’infortunato Mattia Bani. Ma il Genoa passa lo stesso un minuto dopo, al 44’, con palla gestita al limite e assist di Ridgeciano Haps a destra per la conclusione vincente di Radu Dragusin. A sbagliare nella circostanza è Isak Hien, che non sale e tiene in gioco il difensore rumeno. È il suo primo gol in Serie A. A inizio ripresa due occasioni per George Puscas, con l’ex Inter entrato per l’infortunato Ekuban. Al 57’ lanciato in profondità trova al momento del tiro la deviazione di Bruno Amione, sull’angolo seguente calcia Haps e non riesce a correggere in rete. Solo nell’ultimo quarto di gara il Verona emerge, sfiorando due volte il pareggio. Marco Davide Faraoni crossa da destra, Josef Martinez smanaccia male e a porta vuota Filippo Terracciano colpisce il palo. A dodici minuti dal 90’ invece è un colpo di testa di Milan Djuric a sfiorare l’1-1, con gran intervento proprio di Martinez a riscattarsi. Ma al Verona non basta e la classifica ora preoccupa.

Video con gli highlights di Genoa-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.