Cuadrado, continua lo stop. E l’Inter valuta una nuova soluzione

Niente Nazionale per Juan Cuadrado, l’esterno dell’Inter continuerà a lavorare a Milano per recuperare dall’infortunio.

STOP – L’Inter continua, ancora oggi, a fare a meno di Juan Cuadrado. L’ex esterno della Juventus resta fermo ai box a causa dell’infiammazione al tendine: per lui decimo match saltato nel giro di 45 giorni. E il rischio è che continuerà a saltarne ancora. Il colombiano non vede il campo dalla gara contro il Bologna, lo scorso 7 ottobre. Per lui solo sette minuti di gara. Da quel momento in poi, il nulla. A questo, si aggiunge la speranza di sfruttare la pausa Nazionale per recuperare e tornare almeno nei convocati. Sono 97 i minuti sin qui giocati da Cuadrado: numeri davvero bassi per un esterno che era arrivato su volontà di Simone Inzaghi e che voleva puntare sulla sua esperienza.

LAVORO – L’esterno colombiano non partirà per la Colombia per i match nazionali, così come hanno fatto sapere dal Sudamerica. Il classe ’88 continuerà a lavorare ad Appiano Gentile con lo staff medico nerazzurro. Anche perché i tempi di recupero, con l’infiammazione del tendine d’Achille, rischiano di potersi anche prolungare. Allo stesso tempo l’Inter si guarda anche in giro per cercare di trovare una soluzione sul mercato invernale.