Dumfries a rischio plusvalenza? L’Inter ha due opzioni sul mercato – TS

L’Inter ha due possibilità circa il futuro di Dumfries e della fascia destra. TuttoSport espone la situazione e gli eventuali sostituti dell’olandese.

DUE ALTERNATIVE – Il grande inizio di stagione di Denzel Dumfries pone l’Inter davanti a un possibile bivio. Da una parte il prolungamento di contratto fino al 2027, con l’aumento dell’ingaggio fino a 4 milioni di euro di stipendio. Dall’altra sfruttare un’eventuale super offerta dall’estero per effettuare una plusvalenza utile al bilancio. Se si decidesse di intraprendere questa seconda strada, l’Inter potrebbe avere a disposizione un’ingente somma da investire su Noussair Mazraoui. La dirigenza nerazzurra in passato ha già mostrato interesse per il centrocampista marocchino, iniziando un dialogo anche con la procuratrice Pimenta. In alternativa, guardando a un mercato meno oneroso, l’Inter potrebbe tornare su Adam Marusic, esperto del campionato italiano e noto a Simone Inzaghi. Il contratto del biancoceleste è in scadenza nel 2025, per cui il trasferimento potrebbe esserci a una cifra non esagerata. Soprattutto considerando anche l’età avanzata del giocatore.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna