Juventus-Inter, Allegri riacquista pezzi. Uno in dubbio su tutti – Sky

Il countdown a Juventus-Inter è ufficialmente partito. Massimiliano Allegri si trova a dover fare i conti con qualche assenza ma, stando a quanto riporta Sky Sport 24, alcune pedine sono recuperate. Uno resta ancora in dubbio.

RIENTRI E INCOGNITE – Cresce l’attesa per Juventus-Inter e arrivano alcune risposte dall’infermeria bianconera. Francesco Cosatti, in collegamento dalla Continassa, fa il punto sulla situazione in cui verte la squadra di Massimiliano Allegri: «Manuel Locatelli è ancora un po’ indietro, un bel punto interrogativo per la sfida contro l’Inter di domenica sera. Stanno meglio invece gli altri. Weston McKennie lavora ancora a parte però se nei prossimi giorni starà meglio le quotazioni per vederlo in campo saliranno. Fabio Miretti ed Alex Sandro lavorano in gruppo, quindi saranno a disposizione. A centrocampo invece c’è una coperta corta viste le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, Locatelli in dubbio e Weah sicuramente fuori. Forse Allegri dovrà spostare qualcuno. Allora risolvendo il rebus del centrocampo bianconero: Moise Kean al posto di Locatelli, McKennie potrebbe venire a giocare più interno mezz’ala. Però queste sono solo ipotesi perché non sono state ancora fatte prove in allenamento. In attacco probabilmente Federico Chiesa sarà intoccabile, visto anche quello che ha fatto con l’Italia, per il suo compagno di reparto c’è il punto interrogativo».