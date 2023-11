Inter Women, il derby contro il Milan inaugura il nuovo stadio: le informazioni

Sta per arrivare una grossa novità in casa Inter Women, annunciata già qualche settimana fa. Nel derby di sabato prossimo contro il Milan si apriranno per la prima volta i cancelli del nuovo stadio.

NOVITÀ – Dopo la brutta sconfitta in trasferta contro la Juventus, l’Inter Women riparte nel derby contro le cugine del Milan e lo fa in una nuova casa. Come preannunciato poco tempo fa, infatti, le nerazzurre di Rita Guarino a partire da sabato prossimo disputeranno le sfide di Serie A Femminile in un nuovo stadio: l’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il sito ufficiale nerazzurro spiega nel dettaglio le informazioni utili a chi sceglierà di sostenere le ragazze dell’Inter Women all’interno dell’impianto comunale.

DETTAGLI – Sui canali ufficiali del club interista si legge: «Il fascino della stracittadina e il sostegno del tifo nerazzurro saranno gli ingredienti speciali della sfida. L’accesso all’Arena Civica di Milano è libero e gratuito, il calcio d’inizio è fissato alle 13:45 e l’apertura dei cancelli è prevista alle 12:15. Registrandosi al seguente link (https://www.inter.it/it/interwomen-arena) i tifosi avranno un accesso privilegiato all’Arena. L’invito è quello di affrettarsi perché i posti a sedere sono limitati (si procederà agli ingressi fino all’esaurimento delle disponibilità). All’ingresso verrà consegnato ad ogni tifoso un biglietto esclusivo, come ricordo della partita».