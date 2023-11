Inter, gerarchie chiare: contro la Juventus Inzaghi si affida a quelle! – Sky

Tre indisponibilità importanti portano Simone Inzaghi ad alcune scelte obbligate per Juventus-Inter. L’allenatore nerazzurro non ha difficoltà ad individuare il resto degli uomini, al netto della condizione fisica.

IL PUNTO SUI NERAZZURRI – Simone Inzaghi ha iniziato a riabbracciare i nazionali dell’Inter, finora sparsi per il Mondo. Sulla preparazione della sfida contro la Juventus e su alcune scelte di campo informa Matteo Barzaghi su Sky Sport 24: «L’Inter ha pochi infortuni ma li ha tutti nella stessa zona: o in difesa o sulla destra. Per cui senza Alessandro Bastoni, senza Benjamin Pavard e senza Juan Cuadrado, le alternative sono Matteo Darmian in difesa con Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. Sulla destra Denzel Dumfries. Ma sappiamo bene che Simone Inzaghi li vuole sempre avare davanti per decidere. Oggi sono rientrati cinque italiani più Kristjan Asllani, domani tornano tutti gli europei fra cui Dumfries. L’olandese è stato anche risparmiato nell’ultima sfida e arriva da un periodo all’Inter in cui era un po’ stanco. Bisognerà vedere come sta lui. Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan sono rimasti sempre ad Appiano Gentile e quindi scalpitano. Nicolò Barella e Davide Frattesi arrivano con la carica dell’Italia. Federico Dimarco a sinistra è una certezza. Come anche in attacco Marcus Thuram e Lautaro Martinez. A livello di gerarchie e necessità Inzaghi ha una strada tracciata per la formazione contro la Juventus. Ma ovviamente dovrà verificare dal vivo come stanno tutti».