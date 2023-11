Juventus, da domani la preparazione per l’Inter: le ultime dall’infermeria – TS

Tra infortuni, riprese e impegni in Nazionale: TuttoSport informa sulla situazione generale della Juventus prima del big match contro l’Inter di domenica prossima.

QU7ADRO COMPLETO – In casa Juventus partirà domani il countdown alla sfida con l’Inter, quando ricominceranno gli allenamenti alla Continassa. Lunedì sarà l’ultimo giorno di riposo per gli uomini di Massimiliano Allegri, che aspetta maggiori novità sulle condizioni fisiche di alcuni di essi. Secondo TuttoSport, infatti, lo staff bianconero dovrà valutare la situazione di Locatelli, Miretti, McKennie e Danilo. Anche se è molto probabile che il capitano juventino debba rinunciare al duello contro l’Inter. La tendinopatia al ginocchio sinistro dello statunitense, invece, non sembra preoccupante e il centrocampista, rientrato ieri dalla Nazionale, si è già sottoposto alla terapia. Anche Weah è in fase di guarigione, tanto che il suo ritorno in gruppo è previsto a breve. In gruppo, anche se parzialmente, c’è già Alex Sandro, che ha ripreso gli allenamenti con i suoi compagni la scorsa settimana. Per preparare al meglio la partita contro l’Inter Allegri attende anche il rientro dei Nazionali, che pian piano arriveranno alla Continassa in questo inizio di settimana. L’ultimo rientro previsto, in ordine di tempo, sarà quello di Bremer, impegnato in Brasile-Argentina martedì notte.

Fonte: TuttoSport – Marina Salvetti