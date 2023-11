Inter, a -6 alla Juventus Calhanoglu riprende. Anche Bastoni ad Appiano – TS

Appiano Gentile quest’oggi inizia a ripopolarsi in vista della settimana di preparazione a Juventus-Inter. TuttoSport informa sulle condizioni di Calhanoglu e Bastoni.

INFERMERIA – Inizia la settimana che condurrà a Juventus-Inter e con essa anche il classico fermento da derby d’Italia. Ma per la trasferta di Torino Simone Inzaghi deve fare i conti con qualche problema in infermeria. Juan Cuadrado sembra andare finalmente verso la ripresa definitiva, ed anche Hakan Calhanoglu pare stia meglio. Il regista turco, che qualche giorno fa aveva abbandonato il ritiro della propria Nazionale per via dell’influenza, oggi riprenderà a lavorare ad Appiano Gentile. Al centro sportivo dell’Inter ci sarà anche Alessandro Bastoni, anch’esso fermatosi nel ritiro della rispettiva Nazionale, ma per qualcosa di più grave purtroppo. Il difensore azzurro quest’oggi sarà alla Pinetina per svolgere le sue terapie. Domani, invece, si sottoporrà a nuovi esami per accertare le sue condizioni e conoscere i tempi di recupero del suo infortunio al polpaccio.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini