Ucraina-Italia, blocco Inter meno uno! E Spalletti sceglie il rigorista − CdS

Oggi Ucraina-Italia, ultimo match di qualificazione ad Euro 2024. Serve non perdere. Spalletti si affida a tanta Inter e anche il rigorista veste nerazzurro.

ULTIME − Stop al countdown, oggi è il giorno di Ucraina-Italia. Agli azzurri basta anche un pari per staccare direttamente il pass verso gli Europei di Germania del 2024. Luciano Spalletti ha ormai l’undici in mente che scenderà in campo dal 1′ a Leverkusen, nuova tana della nazionale ucraina dopo l’invasione russa in casa propria. Tanta Inter: ben quattro in campo dal 1′ così come venerdì contro la Macedonia del Nord all’Olimpico. Dentro Acerbi e Dimarco in difesa, Barella e Frattesi a centrocampo. Darmian, titolare e autore del momentaneo 1-0 a Roma, partirà dalla panchina. Al suo posto Di Lorenzo. Ma secondo l’inviato Fabrizio Patania del Corriere dello Sport, anche il rigorista vestirà nerazzurro. Infatti, non sarà più Jorginho, ormai invischiato in una sorta di incantesimo, ma la gerarchia è Dimarco, Scamacca, Politano. Il laterale dell’Inter sempre più certezza in questa Nazionale. La probabile formazione dell’Italia secondo il Corriere dello Sport:

(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Politano, Scamacca, Chiesa.