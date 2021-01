Juventus: Chiesa, Morata e il punto sugli indisponibili in vista dell’Inter

Federico Chiesa Juventus-Udinese

Mancano ancora due partite prima del derby d’Italia, ma alcuni calciatori della Juventus potrebbero tornare a disposizione proprio per la gara contro l’Inter. Non solo Chiesa e Morata: il punto sugli indisponibili

MVP – La vittoria contro il Milan ha restituito fiducia alla Juventus di Andrea Pirlo, e accorciato la classifica in attesa della gara contro il Napoli. Decisiva la doppietta di Federico Chiesa, che è stato costretto a lasciare il campo subito dopo aver segnato il secondo gol. Nulla di grave: si è trattato solo di una botta all’anca, come confermato dallo stesso calciatore ex Fiorentina, che dunque sarà a disposizione per la sfida contro il Sassuolo. Prima del derby d’Italia, infatti, la Juventus scenderà in campo contro i neroverdi di Roberto De Zerbi e il Genoa di Davide Ballardini.

DUBBIO – Il calendario, estremamente contratto, non aiuta il recupero degli infortunati. Ed ecco perché i bianconeri cercheranno di affrettare il rientro di Alvaro Morata, alle prese con un problema muscolare alla coscia. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, lo spagnolo dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Genoa, che anticipa cronologicamente il derby d’Italia con l’Inter.

PUNTI INTERROGATIVI – Più complicato decifrare il destino dei due positivi al coronavirus: Alex Sandro e Juan Cuadrado. I due sudamericani sono risultati positivi ad un giorno di distanza, riducendo il parco alternative di Andrea Pirlo in vista della gara col Milan. Ma quella contro l’Inter è in programma domenica 17 gennaio alle 20.45: difficile dire se e quando i calciatori riusciranno a negativizzarsi. Il tecnico bianconero spera di riaverli a disposizione anche perché, negli ultimi anni, entrambi hanno creato parecchi problemi all’Inter nei vari scontri diretti.