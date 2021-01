Juventus, Morata pronto per l’Inter! Un titolare verso un turno di stop – Sky

Alvaro Morata Crotone-Juventus

La Juventus, dopo aver battuto il Milan, si prepara alla sfida di campionato con il Sassuolo che precede il big match del 17 gennaio con l’Inter. Secondo quanto rivelato da Guardalà su “Sky Sport 24”, Pirlo potrebbe concedere un turno di riposo a Dybala mentre Morata è quasi pronto

STRATEGIE – La Juventus domenica sfida il Sassuolo in campionato mentre mercoledì se la vedrà con il Genoa in Coppa Italia. Secondo quanto rivelato da Giovanni Guardalà, Andrea Pirlo sta pensando di preservare Paulo Dybala in vista di Inter-Juventus, in programma il prossimo 17 gennaio: «Alvaro Morata va verso il recupero. Con il Sassuolo potrebbe esserci un turno di riposo per Dybala. Morata potrebbe giocare uno spezzone di partita in Coppa Italia, quindi sarà convocato per il Genoa e poi sarà pronto per l’Inter».