Kasper Schmeichel giocatore danese del 2020. Eriksen non considerato

La classifica è stata stilata dal quotidiano danese Spillerforeningen: il portiere del Leicester Kasper Schmeichel ha trionfato davanti a tutti. Terzo Simon Kjaer del Milan, Eriksen fuori dalla classifica

TRAGUARDO – Kasper Schmeichel è il calciatore danese del 2020, secondo il quotidiano Spillerforeningen. Il portiere del Leicester ha raccolto il 36,5% delle preferenze, battendo Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham (35%). Terzo posto per il difensore del Milan, Simon Kjaer, che ha ottenuto il 28,5% dei voti totale. Non compare in competizione Christian Eriksen dell’Inter, in virtù di un’annata molto avara in termini di minutaggio e prestazioni brillanti.

