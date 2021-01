Roma-Inter: Conte ne cambia almeno due. Young si accomoda in panchina?

Antonio Conte Inter

Antonio Conte vuole una risposta dai suoi dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Domenica, ore 12.30, c’è Roma-Inter all’Olimpico: uno scontro diretto da non fallire per tenere il Milan a tiro di fucile. In vista del big match coi giallorossi, il tecnico nerazzurro sarà costretto a cambiare qualcosa nell’undici di partenza

SCELTE – Arturo Vidal al posto di Roberto Gagliardini e Romelu Lukaku al posto di Alexis Sanchez: sono questi i cambi che Antonio Conte necessariamente proporrà nell’undici titolare per Roma-Inter, big match in programma all’Olimpico domenica prossima. I nerazzurri hanno bisogno di una scossa dopo la sfortunata sconfitta contro la Sampdoria. In vista della gara contro i giallorossi, il pacchetto difensivo non dovrebbe essere stravolto, così come i posti nell’undici di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Qualche dubbio in più per quanto riguarda gli interpreti delle fasce: Achraf Hakimi dovrebbe partire nuovamente dall’inizio (è stato uno dei migliori contro i liguri), mentre Ashley Young potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, a vantaggio di Matteo Darmian (Ivan Perisic non ha convinto), dopo cinque gare di fila dal primo minuto. In attacco, al fianco del gigante belga, ci sarà Lautaro Martinez.