Milan-Juventus, un altro positivo al Coronavirus tra i bianconeri. Inter a rischio?

Allianz Stadium Juventus

Con Milan-Juventus alle porte, aumentato i positivi al Coronavirus in casa bianconera. Dopo Alex Sandro (vedi articolo), il club bianconero ha comunicato un’altra positività. Ricordiamo che il 17 gennaio si giocherà Inter-Juventus

POSITIVO – Con Milan-Juventus alle porte e Inter-Juventus il 17 gennaio, un altro giocatore risulta positivo al Coronavirus in casa bianconera: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”.

Fonte: juventus.com