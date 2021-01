Pochettino: “Eriksen? Non è il momento di commentare!...

Pochettino: “Eriksen? Non è il momento di commentare! Una cosa è certa”

Mauricio Pochettino

Pochettino, neo tecnico del Paris Saint Germain, si è presentato in conferenza stampa. L’allenatore argentino risponde anche alle domande di mercato, compresa quella su un possibile ricongiungimento con Eriksen, già allenato ai tempo del Tottenham. Di seguito le sue dichiarazioni

RUMORS – Mauricio Pochettino si presenta ufficialmente come neo allenatore del Paris Saint-Germain. L’ex Tottenham preferisce non si sbilancia sui rumors di mercato riguardanti Christian Eriksen: «Non è il momento di commentare le voci di mercato. Ne sentiamo tante, e tutti i giorni. Vogliamo recuperare i giocatori infortunati, poi è chiaro che abbiamo parlato con Leonardo ed è vero che un club come il PSG deve guardare tutte le possibilità che ha davanti a sé. Certo, però, questo è un periodo complicato dovuto all’emergenza sanitaria».