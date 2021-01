Juventus, un positivo al Coronavirus: a rischio anche la sfida con l’Inter

Secondo quanto rivelato da un comunicato ufficiale della società, la Juventus deve fare i conti con un nuovo caso di Coronavirus. Il giocatore risultato positivo è Alex Sandro. Per il giocatore è a rischio anche la sfida contro l’Inter, in programma il 17 gennaio.

POSITIVO – Tegola per la Juventus, che deve fare i conti con un nuovo caso di Coronavirus. Il giocatore risultato positivo al tampone – come da comunicato della società bianconera – è Alex Sandro. Da monitorare anche in vista della sfida contro l’Inter, in programma il 17 gennaio. Di seguito la nota apparsa sul sito del club torinese: “Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.