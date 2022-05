Inzaghi scioglie i dubbi in attacco: ecco il partner di Lautaro Martinez – CdS

Un nuovo giocatore adesso è in vantaggio in attacco per far coppia con Lautaro Martinez. Inzaghi scioglierà il dubbio sull’attacco stamani, quando proverà le palle inattive. Le ultime riguardo l’attacco nerazzurro secondo il Corriere dello Sport.

IN ATTACCO – Simone Inzaghi in settimana aveva dato l’impressione di voler concedere una chance ad Alexis Sanchez e invece negli ultimi due giorni nelle gerarchie sembrerebbe essere Joaquin Correa il favorito per far coppia con Lautaro Martinez. Edin Dzeko resta comunque in corsa, ma ultimamente è sembrato in calo come condizione. Non è invece in dubbio la presenza nell’undici iniziale di Lautaro, già 21 volte a segno in campionato su un totale di 25 centri. Può ulteriormente arrotondare il suo bottino e confermare una tendenza importante: da inizio marzo è il giocatore che ha segnato più reti in Serie A (10).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

