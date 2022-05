VIDEO – Lazio-Verona 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Verona, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SUPREMAZIA CITTADINA – Lazio-Verona 3-3 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. La Lazio trova il punto che cercava per chiudere davanti alla Roma. Sei minuti e a passare è però il Verona, con cross di Darko Lazovic e colpo di testa nell’area piccola di Giovanni Simeone. Bellissimo poi il raddoppio di Kevin Lasagna, che avanza fino ai venticinque metri e con un sinistro trova la carambola su entrambi i pali per fare 0-2 al 14′. Il doppio vantaggio ospite dura due minuti, poi Felipe Anderson dal fondo tocca per Jovane Cabral e il suo destro sporcato da Bosko Sutalo dimezza lo svantaggio. Primo gol di un giocatore capoverdiano nella storia della Serie A. Felipe Anderson al 29′ sfrutta un rimpallo ed è lui a firmare il pareggio biancoceleste. Verona scavalcato dalla Lazio al 62′, quando ancora Felipe Anderson riesce ad andare via a sinistra, il tiro è parato da Alessandro Berardi ma Pedro trasforma sulla ribattuta. L’Hellas però non ci sta e pareggia al 76′, con Martin Hongla sul secondo assist di Lazovic al termine di un’azione confusa. Ci pensa nel finale Berardi a mantenere il punto, mandando sul palo un colpo di testa di Francesco Acerbi.

Video con gli highlights di Lazio-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.