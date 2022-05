Inter, formazione praticamente fatta per l’ultima: ‘switch’ a centrocampo – CdS

L’ultima Inter della stagione è praticamente fatta, dopo la situazione in attacco (vedi articolo) il Corriere dello Sport fa anche il resoconto a centrocampo, dove giocheranno tutti i titolari. Uno solo cambio in panchina.

A CENTROCAMPO – Inter, oggi a centrocampo nessun dubbio per Simone Inzaghi in vista dell’ultima sfida a San Siro, contro la Sampdoria. In campo andranno tutti i titolarissimi, ovvero Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic, che verrà premiato come miglior centrocampista della Serie A. A sinistra, come di consueto, Ivan Perisic. Sulla fascia destra, invece, Denzel Dumfries è in vantaggio su Matteo Darmian. Uno switch”, in panchina, riguarda Roberto Gagliardini (infortunato) e il ritorno di Matìas Vecino.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

