VIDEO – Fiorentina-Juventus 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Juventus, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



VIOLA DI COPPA – Fiorentina-Juventus 2-0 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. La Fiorentina torna nelle coppe dopo sei anni, parteciperà alla UEFA Europa Conference League. La Juventus non si gioca nulla, lascia in panchina il grande ex Dusan Vlahovic. Nel primo minuto di recupero serie di rimpalli su Giacomo Bonaventura, palla che finisce ad Alfred Duncan e sinistro a incrociare per l’1-0. Nella circostanza taglio in testa per Giorgio Chiellini, costretto a uscire dopo il contrasto con Krzysztof Piatek. Lo stesso attaccante polacco è bloccato da Carlo Pinsoglio, subentrato a Mattia Perin, sulla linea dopo un gran colpo di testa. Appena iniziato il recupero Lucas Torreira entra in area da sinistra e Leonardo Bonucci lo sgambetta: calcio di rigore. Dal dischetto va Nicolas Gonzalez, che spiazza Pinsoglio e chiude la partita al 92′. È la terza partita consecutiva a segno per l’argentino, il gol della tranquillità per la Fiorentina: Juventus battuta ed Europa ritrovata.

Video con gli highlights di Fiorentina-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.