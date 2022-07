Inzaghi, mezza concessione all’Inter: definita la ripresa in vista del Lens – TS

Lens-Inter sarà la prossima amichevole, in Francia sabato alle ore 18.30 (vedi calendario). Inzaghi ha concesso un minimo di riposo alla squadra: Tuttosport dà il programma di ripresa.

RITORNO IN CAMPO – L’Inter ha lasciato Ferrara subito dopo l’amichevole pareggiata sabato sera contro il Monaco per 2-2 (vedi highlights). Ieri mattina seduta di scarico, conclusa da una partitella in famiglia (vedi articolo). Poi Simone Inzaghi ha concesso il pomeriggio libero alla squadra, evitando di sovraccaricare dopo l’impegno che ha chiuso la settimana. Oggi l’Inter si ritroverà a pranzo, fa sapere Tuttosport, con un allenamento pomeridiano. Sarà il primo in vista della partita di sabato a Lens.

Fonte: Tuttosport – st.sc.