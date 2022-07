Inter, amichevoli estive 2022: il calendario con avversari, date, orari e TV

Inter pronta a ripartire con il calcio giocato dopo le vacanze estive. Si inizia con le amichevoli del pre-campionato 2022/23, che si giocheranno ovviamente a mercato aperto (segui LIVE CalcioMercato Inter per non perdere nessun aggiornamento). Nel dettaglio gli avversari, le date, gli orari e la programmazione TV. Di seguito il calendario, non ancora definitivo ma aggiornato in tempo reale appena arriverà l’ufficialità di ogni partita, delle amichevoli estive in programma per la squadra di Simone Inzaghi (in rosso le informazioni in attesa di conferma)

1. Lugano-Inter (Lugano Supercup)

LUGANO – Martedì 12 luglio, ore 18:30 – Stadio “Cornaredo” di Lugano (Svizzera) – Sportitalia [Canale 60 del Digitale Terrestre in TV e LIVE streaming sia sull’app sia sul sito web]

2. Inter-Monaco

MONACO – Sabato 16 luglio, ore 20:30 – Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara (Italia) – Sportitalia [Canale 60 del Digitale Terrestre in TV e LIVE streaming sia sull’app sia sul sito web]

Inter, amichevoli estive 2022 da confermare

3. Lens-Inter

LENS – Sabato 23 luglio, ore 18:30 – Stadio “Bollaert-Delelis” di Lens (Francia).

4. Inter-Olympique Lione

OLYMPIQUE LIONE – Sabato 30 luglio – Stadio “Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena (Italia).

5. Inter-Villarreal

VILLARREAL – Sabato 6 agosto – Stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara (Italia).

