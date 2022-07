VIDEO – Inter-Monaco 2-2, gol e highlights della partita amichevole

Inter-Monaco è finita 2-2, seconda amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato della stagione 2022-2023: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Paolo Mazza di Ferrara.



SVANTAGGIO RIPRESO – Inter-Monaco 2-2 nella seconda amichevole precampionato. Deve prendere due colpi l’Inter, poi si riscatta ed esce fuori alla distanza. Rispetto al Lugano sale il livello di difficoltà dell’avversario, il Monaco che lavora da un mese. Non a caso l’inizio è complicato, con un palo colpito da Caio Henrique al 4′. Tre minuti dopo errore di Danilo D’Ambrosio, va via centralmente Wissam Ben Yedder che serve sulla sinistra Aleksandr Golovin per il rasoterra dello 0-1. Difesa presa in infilata anche alla mezz’ora, con un lancio sul centro-sinistra per Ben Yedder che si invola e batte Samir Handanovic. L’Inter accorcia al 42′, su corner ancora Danilo D’Ambrosio devia nell’area piccola trovando il miracolo del portiere del Monaco Alexander Nubel, poi segna Roberto Gagliardini. Subito dopo potrebbe pareggiare Lautaro Martinez, ma il suo tocco su cross di Federico Dimarco sbatte sulla traversa. Al 59′ Lautaro Martinez lancia Romelu Lukaku, rientro sul sinistro e tiro respinto da Nubel ma sulla ribattuta pareggia Kristjan Asllani. Il Monaco si fa rivedere al 78′, con un doppio miracolo di André Onana sulle conclusioni di Takumi Minamino prima e Gelson Martins poi.

Di seguito il video con la sintesi di Inter-Monaco dal canale ufficiale YouTube della società.