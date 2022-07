Esposito titolare in Anderlecht-Lione: anche un gol per il proprietà Inter

Esposito si presenta bene all’Anderlecht. Il giocatore di proprietà dell’Inter è sceso in campo dal primo minuto segnando anche il gol del momentaneo 2-0

IN GOL − È iniziata bene l’avventura di Sebastiano Esposito con l’Anderlecht. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha giocato da titolare l’amichevole di lusso contro il Lione uscendo solamente al minuto 85. L’Anderlecht ha vinto per 3-0 con lo stesso Esposito autore del secondo gol belga. In rete anche Refaelov che ha sbloccato il match e Amuzu che invece ha siglato il terzo e ultimo gol. Anderlecht già subito in formato campionato. Il 24 luglio la squadra di Felice Mazzù esordirà in Pro League contro l’Oostende.