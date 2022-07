Pinamonti tra Monza e Atalanta, l’Inter vuole certezze: una ne da di più

Pinamonti è in uscita dall’Inter. Monza e Atalanta sono in pressing sull’attaccante. La Beneamata vuole però delle certezze per poter ricavare un buon tesoretto dalla sua cessione

BAGARRE − L’Inter si prepara anche a lasciare andare Pinamonti. L’attaccante, dopo il prestito all’Empoli, è pronto ad accasarsi in una nuova squadre. Il punto su Sky Sport di Marco Demicheli: «Andrea Pinamonti ha molto mercato, piace a Monza e Atalanta. Nella testa del giocatore, parte avanti la Dea. Il Monza però è avanti con l’Inter perché lo prenderebbe in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza; l’Atalanta, invece, con un obbligo più condizionato in quanto legato sia al rendimento del giocatore stesso che dell’intera squadra. L’Inter vorrebbe più certezze».