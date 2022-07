Dybala, Roma preferita all’Inter: già in volo per le visite mediche – Sky

La Roma ha superato Inter e Napoli aggiudicandosi Dybala: Sky Sport, dopo l’annuncio di stamattina dell’OK dell’argentino ai giallorossi (vedi articolo), parla di come il giocatore sia già in volo per sostenere le visite mediche.

TUTTO FATTO – Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma forse già nella giornata di oggi. Sky Sport lo dà in viaggio in questo momento verso il Portogallo, in un volo privato assieme a Dan e Ryan Friedkin oltre al direttore sportivo Tiago Pinto. Lì raggiungerà i giallorossi, in ritiro. L’accordo è arrivato nella notte, la volontà è metterlo subito a disposizione di José Mourinho. Con l’ex allenatore dell’Inter che, anche grazie a una telefonata, ha convinto Dybala ad accettare la Roma.