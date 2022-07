Inter no stop, dopo il Monaco partitella in famiglia. In campo 2 futuri partenti

L’Inter non si ferma. Dopo il 2-2 in amichevole contro il Monaco a Ferrara (vedi highlights), i nerazzurri sono scesi in campo ad Appiano Gentile per una partitella in famiglia. Presenti anche due con le valigie in mano

NO STOP − Seconda amichevole stagione affrontata per l’Inter. Spettacolare il 2-2 in rimonta di ieri contro il Monaco con le reti nerazzurre di Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani. Anche ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi ha permesso oggi alla squadra di disputare una partitella in famiglia. Presenti anche due giocatori in uscita: Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. I due non erano stati convocati per la sfida di Ferrara. Non si è visto col gruppo invece Milan Skriniar, il quale sta recuperando dall’infortunio in maniera graduale e con un lavoro personalizzato.