Sanchez ha detto no a tre squadre e un campionato: richiesto sforzo Inter – TS

Sanchez continua a essere un problema per l’Inter, visto che ha detto no a diverse opzioni più la rescissione. Su Tuttosport si trovano i nomi delle squadre coinvolte.

RIFIUTI IN SERIE – La mancata uscita di Alexis Sanchez sarà uno dei motivi da elencare per il mancato arrivo all’Inter di Paulo Dybala, destinato alla Roma (vedi articolo). Nonostante la mancata convocazione per l’amichevole col Monaco, il cileno non si è ancora deciso ad andare via. Tuttosport, oltre a ricordare come l’ingaggio sia da sette milioni netti, parla di diverse proposte rifiutate da Sanchez. Le squadre sono Flamengo, Galatasaray e Siviglia, poi ci sono sondaggi da un campionato in particolare: quello giapponese. Uno stallo che non fa certo bene all’Inter, costretta ora ad alzare l’asticella per ottenere la buonuscita. Per ora Sanchez ha detto no a quattro milioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini