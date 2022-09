Inzaghi conferma D’Ambrosio? Nuovo dubbio in difesa: oggi si decide – CdS

Inzaghi ieri aveva ancora un dubbio di formazione, soprattutto legato alla difesa. Possibile conferma per Danilo D’Ambrosio, ma secondo il Corriere dello Sport molto dipenderà dall’allenamento di oggi.

DUBBIO IN DIFESA – Ieri Simone Inzaghi ha provato il terzetto difensivo formato da Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio. Quest’ultimo potrebbe essere confermato dopo la titolarità contro il Bayern Monaco. Un modo per far tirare il fiato allo slovacco che aveva preso una botta in Champions League, probabilmente. Oggi il tecnico deciderà, come sempre più spesso succede a Inzaghi che intanto ha scelto di rilanciare De Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti