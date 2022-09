Inter-Torino, torna Barella. Sulle fasce la scelta più difficile: provati tutti! – CdS

Inter-Torino segna il ritorno anche di Nicolò Barella a centrocampo. Dopo aver analizzato la situazione in difesa (vedi QUI) e attacco (QUI), il vero dubbio di mister Simone Inzaghi in vista della sfida di oggi alle 18, riguarda più che mai le fasce. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, difatti, il tecnico ieri in allenamento ha provato quattro esterni diversi.

LINEA DI CENTROCAMPO – Nicolò Barella tornerà a giocare titolare oggi in Inter-Torino dopo che Simone Inzaghi lo ha provato a centrocampo con Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Il vero grande dubbio, però, riguarda le fasce. Prima il tecnico ha provato Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Poi ha utilizzato anche Robin Gosens e Federico Dimarco. È la scelta dei laterali quella più complicata perché l’olandese, non brillante contro i bavaresi, viene da cinque gare di fila da titolare. Il tedesco, invece, chiede continuità.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti