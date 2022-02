Inzaghi “cambia” l’attaccante titolare! Altri due per un nuovo ballottaggio – CdS

Inzaghi ha scelto il suo attaccante titolare in vista della sfida di questa sera tra Inter e Liverpool. Come riportato dal Corriere dello Sport, nuovo ballottaggio in attacco per una sola maglia da titolare.

CAMBIA IL TITOLARE – Inzaghi ha scelto il suo attaccante titolare, che per Inter-Liverpool non sarà Edin Dzeko come da previsione, ma Lautaro Martinez. Sarà lui il titolare inamovibile dell’attacco nerazzurro, mentre il Dzeko e Sanchez si contenderanno una maglia da titolare. La decisione finale sarà presa dopo la seduta di stamattina. Ieri il cileno durante la partite ha giocato in coppia con l’argentino, ma Edin resta in vantaggio nonostante quella di stasera potrebbe essere la quarta partita consecutiva per lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno