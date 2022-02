Klopp in difesa con i titolarissimi: Van Dijk e Matip inamovibili, ma non solo – CdS

Klopp con tutti a disposizione per un Liverpool che di fatto non ha punti deboli evidenti nei vari reparti, men che meno in difesa. Proprio in quel reparto, per la sfida di San Siro in programma questa sera, il tecnico tedesco punterà sui titolarissimi.

CON I TITOLARI – Il Liverpool di Klopp non ha di fatto punti deboli nei vari reparti, soprattutto se si parla di difesa. Per dieci undicesimi la formazione iniziale si scrive da sola. Tra i pali Alisson, vecchia conoscenza del nostro campionato. Virgil Van Dijk centrale al fianco di Joel Matip. L’olandese ci ha messo un po’ a ritrovare la forma migliore dopo l’infortunio dello scorso anno, mentre il camerunese è stato tra i difensori più affidabili della rosa. Sulle corsie esterne ci saranno i due treni, Robertson e Alexander-Arnlold, elementi fondamentali in fase di costruzione.

Fonte: Corriere dello Sport – Gabriele Marcotti