Inter-Liverpool, 4 duelli chiave: da Dzeko-van Dijk a Bastoni-Salah – TS

Inter-Liverpool è in programma questa sera. Nella super-sfida di San Siro, secondo il Tuttosport, saranno decisivi quattro “duelli” chiave.

DUELLI – Inter-Liverpool si deciderà, secondo il Tuttosport, in quattro duelli chiave. Secondo il quotidiano, uno di questi, sarà quello fra Skriniar e Mané: il difensore nerazzurro sta vivendo un’ottima stagione e, quest’anno, non ha sofferto giocatori dal passo veloce come il senegalese. Lo slovacco dovrà spesso cercare l’anticipo, per evitare che l’esterno del Liverpool possa bruciarlo sui primi passi. Servirà, in tal senso, anche una mano da Dumfries. Attenzione anche al pressing del giocatore del Liverpool: è forse il migliore del tridente dei “Reds” in questo fondamentale.

CONDIZIONI – Altro duello paventato dal quotidiano torinese è quello fra Bastoni e Salah. Il difensore nerazzurro ha recuperato dal problema alla caviglia occorso contro la Roma, e non è al 100%. Di fronte, però, avrà un Salah spremuto dalle fatiche in Coppa d’Africa dove, di fatto, non ha mai riposato. L’egiziano è il pericolo numero uno nel tridente del Liverpool: Bastoni dovrà fare una gara maiuscola e, sicuramente, gli servirà l’aiuto sia di Perisic che di Calhanoglu.

OFFENSIVO – Dopo due duelli in chiave difensiva, il Tuttosport presenta due duelli in chiave offensiva: Perisic-Arnold e Dzeko-van Dijk. Il duello fra l’esterno croato ed il difensore inglese potrebbe essere quello più importante del match: Perisic è in forma strepitosa e potrebbe approfittare dell’attitudine parecchio offensiva di Arnold, considerato l’anello debole della difesa della squadra di Klopp. Dzeko, invece, dovrà provare ad infastidire van Dijk: l’attitudine a giocare fuori dall’area del bosniaco potrebbe servire per portar fuori il difensore olandese e permettere ai centrocampisti dell’Inter di inserirsi in area.

