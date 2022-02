Pedullà: «Lautaro Martinez troppi digiuni, può sbloccarsi! L’Inter sia serena»

Pedullà preferisce Lautaro Martinez a Sanchez per Inter-Liverpool di stasera. Il giornalista ha parlato nel corso di Sportitalia Mercato e vede la partita di oggi come un confronto da prendere in maniera più serena.

SENZA ANSIE – Alfredo Pedullà vede Inter-Liverpool come una doppia sfida meno pesante di quanto si dica: «Di impossibile non c’è nulla, però puoi fare una buona partita. All-in con tutti e tre gli attaccanti in campo? Significherebbe stravolgere il 3-5-2 e i meccanismi, credo che lo farebbe soltanto in corsa Simone Inzaghi se arrivasse alla forza della disperazione. Non rinuncerei a Edin Dzeko e Lautaro Martinez, che sta facendo troppi digiuni e può sbloccarsi. La stiamo vivendo come la partita più decisiva di tutta la stagione, invece dovrebbe essere vista in maniera più serena. Io penso che Alexis Sanchez, rispetto a Lautaro Martinez, entrando dia di più».