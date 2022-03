Inzaghi annuncia almeno due titolari (più uno) per la sfida con il Torino

L’Inter esce a testa alta dalla sfida in trasferta contro il Liverpool, vincendo per 0-1. In vista della prossima sfida di campionato, Torino-Inter, Simone Inzaghi in un’intervista annuncia praticamente due giocatori titolari, con la possibilità per un terzo.

DUE TITOLARI – Torino-Inter andrà in scena domenica 13 marzo alle 20:45, e già dopo la sfida contro il Liverpool ha annunciato due titolari praticamente certi. Il primo è Edin Dzeko, rimasto in panchina per tutta la trasferta di Liverpool. Il secondo è Hakan Calhanoglu, sostituito a partita in corso per preservare le energie. Di seguito le sue parole dopo la vittoria di Anfield: «Avevo dei problemi fisici con i giocatori, eravamo con un giocatore in meno e Calhanoglu che le ha giocate tutte. Ho cercato di preservare Dzeko che sarà decisivo contro il Torino e quindi nella mia testa ho dovuto fare anche altri calcoli». (Vedi QUI l’intervista al completo). Il terzo giocatore che potrebbe partire dal 1′ è Robin Gosens, anche lui in panchina contro il Liverpool.