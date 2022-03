Inzaghi: «Rimpianto per gli ultimi 15′. Sanchez? Non lo avrei sostituito!»

Inzaghi dopo Liverpool-Inter terminata sul punteggio di 0-1, su Sky Sport si è detto soddisfatto per la prestazione della squadra nella doppia sfida, sottolineando però il rimpianto degli ultimi quindici minuti giocati ad Anfield.

UN RIMPIANTO – Inzaghi dopo Liverpool-Inter 0-1, su Sky Sport ha parlato così: «Io penso che c’è grande rimpianto perché abbiamo cercato con tutte le forze questo ottavo di finale. Dall’urna abbiamo preso una delle tre miglior squadre e tra andata e ritorno ce la siamo giocata. C’è rimpianto per l’ultimo quarto d’ora, a San Siro i primi settantacinque minuti meritava altro e poi si è preso gol su palla inattiva su calcio d’angolo non colpita benissimo, poi il secondo gol ci ha piegato le gambe nella gara di andata. Ad Anfield ce la siamo giocata nel migliore dei modi e usciamo fortificati contro una squadra fortissima. Rimpianto per non aver sostituito Sanchez? Assolutamente no, stava tenendo il campo nel migliore dei modi. Non lo avrei cambiato per nessun motivo. Avevo dei problemi fisici con i giocatori, eravamo con un giocatore in meno e Calhanoglu che le ha giocate tutte. Ho cercato di preservare Dzeko che sarà decisivo contro il Torino e quindi nella mia testa ho dovuto fare anche altri calcoli. Non ho rpeservato l’1-0 ma ho cercato di mantenere viva la partita, magari anche da calcio piazzato».