Liverpool-Inter, Skriniar il migliore. Sanchez, errore pesante: le pagelle – TS

Liverpool-Inter, vittoria amara per i nerazzurri, che non riescono a ribaltare lo 0-2 dell’andata. Sanchez rovina tutto con un rosso, Skriniar il migliore: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Liverpool-Inter si è conclusa con una vittoria amara per i nerazzurri che espugnano Anfield ma salutano la Champions League. Monumentale la prova di Skriniar: il difensore nerazzurro mura i colpi di testa di Mané e van Dijk e, nella ripresa svetta su tutti i palloni alti, voto 7,5. Ottima prova per Brozovic e Vidal: il croato si fa spesso vedere dai compagni, regalando uno scarico facile ed impostanto a sua volta, cala nella ripresa. Il cileno sbaglia in impostazione, ma regge e nella ripresa gioca con saggezza. Splendido il salvataggio su Luis Diaz a tempo quasi scaduto. Per entrambi voto 7. Da rivedere, invece, la prestazione di Sanchez: il cileno rovina una buona gara prende ingenuamente il secondo giallo che rovina i piani di rimonta dell’Inter, voto 4.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini