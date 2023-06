Zhang: «Abbiamo dimostrato chi siamo senza paura. Orgoglio»

Steven Zhang, il presidente dell’Inter, ha commentato così la sconfitta dei suoi contro il Manchester City in finale su Sky Sport.

ORGOGLIO – Zhang è orgoglioso dei suoi: «Fa parte dello sport vincere o perdere, mi complimento con lo staff, i giocatori, l’allenatore per quello che hanno fatto in campo. Sono stati incredibili, hanno dato il 100% e mi complimento anche con il Manchester City. Noi siamo orgogliosi di essere stati qui, orgogliosi di giocare con i migliori e aver avuto l’opportunità di dimostrare chi siamo senza paura. La qualità dei nostri giocatori è di alto livello, le persone lo hanno visto. Non siamo inferiori a nessuno. è una stagione positiva su cui riflettere, abbiamo pianificato l’anno prossimo e stiamo già lavorando. Vogliamo continuare in questo modo, i giocatori lo faranno con noi. Siamo felici di sostenerli, per la campagna acquisti attendiamo. Importante che i calciatori più rappresentativi rimangano con noi per essere competitivi. Meritiamo questi palcoscenici e siamo molto forti. Tutti ci credevano underdogs, ma siamo orgogliosi del risultato. Nella finale ci sono vincitori e vinti, ma siamo fiduciosi del futuro. Una squadra vincente è equilibrio tra energia giovane e mentalità forte, serve perciò energia e giocatori maturi che ci hanno permesso di essere qui. Combinazione tra questi due elementi. Lukaku ha una mentalità forte, grande attaccamento per l’Inter, è un ragazzo incredibile e ha il contratto con il Chelsea. Dovremmo parlare con loro».