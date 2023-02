Zanoli: «Punto fondamentale per il morale, soffrire con l’Inter ci può stare»

Alessandro Zanoli è stato uno dei calciatori più positivi della Sampdoria vista ieri sera contro l’Inter. Il giovane difensore italiano al termine della gara terminata 0-0, ha parlato ai canali ufficiali della società ligure tracciando il percorso da seguire per raggiungere la salvezza.

PAURA DI NESSUNO − Alessandro Zanoli, ha parlato dell’ottimo punto conquistato dalla Sampdoria contro l’Inter e ha poi tracciato la strada da seguire per raggiungere la salvezza. Le sue parole: «Questo è un punto fondamentale soprattutto per il morale e ci da fiducia. Dobbiamo lavorare sempre di più per arrivare ai tre punti che ci servono per salvarci. L’importante è lavorare sempre al massimo e affrontare tutte le partite con il giusto approccio anche se sulla carta gli avversari sono più forti di noi. Dobbiamo avere rispetto per tutti ma paura di nessuno. Soffrire contro una squadra così forte ci può anche stare, l’importante è riuscire a essere stati compatti senza subire il gol».